Classifica marcatori già decisa? Cosa dicono i siti scommesse

Con il posticipo di lunedì 2 Maggio tra Atalanta e Salernitana, finito in pareggio con il risultato di 1-1, si è chiusa la 35esima giornata di Serie A.

Stiamo dunque giungendo al termine del campionato con sole tre giornate rimanenti e così le squadre si accingono allo sprint finale per provare a conquistare i propri obiettivi stagionali.

Da una parte abbiamo infatti una sfida scudetto che da tanti anni non era così avvincente e che vede attualmente Milan e Inter contendersi l’ambito premio, dall’altra una battaglia altrettanto avvincente per guadagnarsi la permanenza nella massima serie e non retrocedere e che vede Venezia, Genoa, Salernitana e Cagliari come maggiori protagoniste.

Se queste due sfide, oltre a quella per i posti in Europa League e Conference League, sono assolutamente aperte e si risolveranno molto probabilmente all’ultima giornata, c’è un’altra sfida che si sta giocando e che apparentemente sembra già chiusa.

Immobile VS Vlahovic: sfida tra titani

Stiamo parlando della classifica marcatori, la quale al momento vede Immobile al primo posto con 27 gol e Vlahovic al gradino più basso con 23 reti all’attivo.

Secondo i siti per scommesse non c’è storia: Immobile sarà il capocannoniere della stagione 2021/2022. I bookmakers si schierano tutti di gran lunga dalla parte del centravanti della Lazio con quote sotto l’1.10, al contrario di un’eventuale ribalta dell’attaccante della Juventus quotata a più di 9.00.

Il motivo sembra ovvio: quattro reti di distacco, a tre giornate dalla fine, sono tante. Forse troppe. Ma è davvero così impossibile un sorpasso di Vlahovic su Immobile? Vediamo più nel dettaglio cosa aspettarci per questo scottante finale di campionato.

Ciro Immobile e situazione Lazio

Immobile non ha bisogno di presentazioni. Da anni riferimento dell’attacco biancoceleste e della nazionale italiana, da quando è arrivato alla Lazio ha sempre raggiunto almeno i 20 gol a stagione. Tutti ricorderanno la fantastica annata 2019/20 quando l’attaccante vinse il titolo di capocannoniere mettendo a segno 36 reti.

Analizzando il calendario della Lazio, i prossimi tre impegni saranno contro Sampdoria, Juventus e Verona. Tre squadre che non hanno tanto da chiedere, anche se i blucerchiati sono ancora alla ricerca della salvezza matematica e il Verona può ancora sognare un posto in Europa. In generale non partite facili ma comunque affrontabili e dove Immobile potrebbe lasciare il segno, per grande gioia anche dei fantallenatori come quanto successo per la tripletta di quattro giornate fa.

Dusan Vlahovic e situazione Juventus

Parliamo adesso del ragazzo di 22 anni, a gennaio acquistato dalla Juventus per 70 milioni e che ha tutte le carte in regola per diventare un fuoriclasse a livello internazionale.

Anche Dusan, così come Ciro, non è di certo estraneo ai gol: l’anno scorso sono state 21 le reti segnate con la Fiorentina, numero già superato nell’attuale stagione.

Se guardiamo alla classifica generale, è vero che la Juventus verosimilmente non ha più obiettivi concreti se non il terzo posto, ma va comunque ricordato che rimane una squadra ambiziosa che vorrà fare bene fino alla fine. Anche Vlahovic, pur essendo ancora giovane, sembra aver già dimostrato la sua grande fame di gol e di buone prestazioni ed è quindi ipotizzabile che scenderà in campo molto determinato per le prossime tre partite.

La Juventus dovrà affrontare il Genoa, che sta cercando a tutti i costi di trovare la salvezza, la Lazio per un duello testa a testa proprio con Immobile, e in ultimo la Fiorentina, la ex squadra dell’attaccante serbo. Chissà che proprio l’atmosfera del Franchi non gli serva per provare l’impresa.

Chi la spunterà?

Dopo tutte le considerazioni fatte, rimane comunque plausibile che Immobile riuscirà nell’intento di vincere il titolo di capocannoniere quest’anno, dando così ragione ai maggiori bookmakers in Italia. Ma chissà, mai dire mai…