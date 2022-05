Maldini non si fida, si inserisce la Juventus: le ultime di calciomercato

Paolo Maldini non si fida e l’inserimento della Juventus non facilita le cose. Le ultime di calciomercato.

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, con un editoriale su williamhillnews.it ha fatto un punto sul mercato in entrata del Milan. Tra i tanti nomi citati, il giornalista si è soffermato su Renato Sanches, primo obiettivo rossonero per il centrocampo. Il portoghese è visto come il successore di Franck Kessié ma la strada per lui è ricca di ostacoli. “Il Milan, alla ricerca del sostituto di Franck Kessié (il suo futuro sarà al Barcellona), lo ha messo in cima alla lista dei desideri per il centrocampo – ha detto Di Marzio su Sanches, autore, finora, in stagione di 31 partite con 2 gol e 5 assist all’attivo tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali con i ‘Dogues’ -. Nelle prossime settimane con ogni probabilità proverà a fare un tentativo con il Lille, dopo quello non andato a buon fine nelle ultime ore dell’ultimo mercato invernale. Attenzione però alla concorrenza, visto che il portoghese piace molto anche alla Juventus”.