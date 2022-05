Milan, da Tonali a Tomori: I diavoletti valgono 135 milioni in più.

Se dovesse vincere lo scudetto, il Milan di Pioli sarà da record: diventerebbe la squadra con l’età media più bassa in campo, 25,7 anni, a trionfare nell’era dei tre punti a vittoria. Il valore dei titolari under 25 della capolista è aumentato di circa 135 milioni dall’inizio del campionato a oggi, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Leao è il leader del gruppo anche in questo caso, con un +40 tra i 30 milioni del suo cartellino in estate e gli attuali 70. Poi c’è Tonali. Sandro è diventato rossonero per 20 milioni e oggi il costo del cartellino della colonna del centrocampo è schizzato a 50 milioni. Cresce pure Bennacer: la clausola da 50 milioni che era stata inserita nel suo contratto corrisponde a quello che dice il campo. Theo Hernandez è il gioiello che brilla di più: vale 60 milioni. Calabria e Kalulu: il primo è passato da 20 a 30 milioni in nove mesi, il secondo da 10 a 25. Infine Tomori, costato 29 milioni e oggi per avvicinarsi all’inglese bisognerebbe presentarsi con un’offerta di almeno 45 milioni.