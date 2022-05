Milan-Inter, è derby anche con i Fan Token

Il gettone rossonero vale tra 5 e 6 euro mentre quello interista oggi è fermo a 4-5. Tutto grazie a Investcorp.

Quanto costa un fan token? Questa è la domanda che si pone la maggior parte delle persone. Il Milan, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da poco ha il gettone più prezioso d’Italia: da alcuni giorni tra i 5 e i 6 euro a unità dopo le voci sulla trattativa per il passaggio del club a Investcorp. I rossoneri sono sul podio mondiale dei fan token di club calcistici e hanno da poco sorpassato proprio l’Inter, come accaduto in Serie A.

Alle spalle della capolista è vivissimo un duello tra Inter e Juventus (circa 4-5 euro per entrambi), in discreto vantaggio su Roma e Napoli che chiudono la top 5 in Italia e la Top 10 mondiale. In testa Il Milan segna la strada in Italia sia per l’elevato coinvolgimento che i tifosi rossoneri assicurano anche con uno smartphone in mano, sia per le tante iniziative proposte tra i biglietti gratis per San Siro e il restyling degli uffici di Casa Milan con i gol votati dai tifosi.