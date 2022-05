Romagnoli, Lazio o Milan? Svelata la decisione del giocatore

Alessio Romagnoli andrà alla Lazio o resterà al Milan? Svelata la decisione del giocatore.

L’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, con un editoriale su williamhillnews.it si è soffermato sulla situazione di Alessio Romagnoli. Il classe 1995, difensore centrale nonché capitano rossonero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe restare al Milan in quanto questa è la sua volontà.

“Contratto in scadenza a giugno e futuro ancora tutto da decidere per il capitano del Milan. La Lazio, altra pretendente al difensore, ha presentato un’offerta più bassa rispetto alla proposta dei rossoneri e ogni strada è ancora apertissima – ha detto Di Marzio su Romagnoli, autore, finora, in stagione di 25 partite, con un gol ed un assist all’attivo, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia -. Compresa quella di un rinnovo con l’attuale club, magari di durata più breve (2-3 anni, anziché i cinque previsti inizialmente), visto che la priorità del difensore è quella di rimanere al Milan”.