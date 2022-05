Ronaldo lascia il Manchester United: clamoroso ritorno per lui

Secondo alcune indiscrezioni di mercato provenienti dall’Inghilterra, Cristiano Ronaldo potrebbe tornare lasciare il Manchester United.

Il Manchester United è sempre più lontano da una possibile qualificazione in Champions League. Ciò nonostante Cristiano Ronaldo continua ad incidere a modo suo. L’ex Juventus, a 37 anni, ha segnato 23 gol in stagione, di cui 17 in Premier League. Nonostante l’età, dunque, continua ad avere la vena realizzativa che da sempre lo ha contraddistinto dal resto degli altri attaccanti.

Questi numeri non sono passati inosservati agli occhi di Florentino Perez e Carlo Ancelotti. Infatti, stando a quanto riferisce il Mirror, il Real Madrid potrebbe pensare di riportare nella capitale spagnola Cristiano Ronaldo. La dirigenza blancos sembrerebbe essere rimasta molto impressionata da quanto stia facendo l’ex giocatore della Juventus. Dunque lo United in un’estate perderà Pogba e Ronaldo.