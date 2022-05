Villarreal Liverpool, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al via le sfide di ritorno di Champions League. Si comincerà con la partita del Villamarin tra il Villarreal e il Liverpool. Dopo il risultato dell’andata (successo dei Reds per 2-0), il confronto appare ormai segnato con gli uomini di Klopp che si sono dimostrati superiori nelle due fasi di gioco. Il pressing forsennato di Fabinho e compagni non ha fatto ragionare il Villarreal a cui servirà tutto il sostegno del proprio pubblico, e una prova perfetta, per sperare di impensierire gli avversari.

Villarreal Liverpool, le probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz

Villarreal Liverpool, i precedenti

Tra le due squadre si registrano due soli precedenti europeo (oltre alla sfida di andata). Si tratta della doppia sfida, ancora in semifinale, di Europa League nella stagione 15/16. In quell’occasione il Villarreal vinse all’andata 1-0, per poi perdere 3-0 ad Anfield con il Liverpool che andò in finale. L’ultima squadra inglese passata dal Villamarin è stata invece il Manchester United che, nei gironi, ha battuto gli spagnoli a domicilio per 2-0 con le reti di Cristiano Ronaldo e Sancho.

Villarreal Liverpool, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (251 del satellite).