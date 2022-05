Real Madrid Manchester City, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo i primi, incredibili, 90 minuti, Real Madrid e Manchester City sono pronte a regalare un’altra serata di assoluto spettacolo. Si riparte dal 4-3 di Manchester che dà ai Citizens un vantaggio minimo. La squadra di Guardiola è sembrata complessivamente più forte e meglio organizzata, ma il Real Madrid, grazie ai suoi campioni, ha avuto la capacità di rimanere sempre a galla.

Real Madrid Manchester City, le probabili formazioni

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus

Real Madrid Manchester City, i precedenti

Ci sono 3 precedenti al Bernabeu tra le due squadre. Nel primo di questi, nei gironi di Champions della stagione 12/13, i blancos prevalsero per 3-2 grazie alle reti di Marcelo, Benzema e Ronaldo (mentre per il City segnarono Dzeko e Kolarov). Nel secondo precedente ci fu una vittoria di misura del Real, grazie a un gol di Bale, nella semifinale di ritorno dell’edizione 15/16. Il terzo precedente è invece inviso ai padroni di casa che, negli ottavi di finale della stagione 19/20, persero nella gara di andata per 1-2 con gli ospiti che andarono a segno con Gabriel Jesus e De Bruyne.

Real Madrid Manchester City, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su Amazon Prime.