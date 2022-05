Triplo Belotti e doppio Bonucci; Audero stoppa Criscito e salva la Samp

Le milanesi vincono i rispettivi incontri e continuano la loro marcia; ai rossoneri mancano ormai 7 punti per conquistare un titolo che viste le premesse di inizio stagione avrebbe la misura di un’impresa. Si accende, anche per via delle parole polemiche di Mourinho, la lotta per un piazzamento europeo che vede ora appaiate le due romane ed in affanno l’Atalanta e soprattutto la Fiorentina, giunta alla terza sconfitta consecutiva. In coda continua la rimonta della Salernitana mentre Genoa e Cagliari (esonerato Mazzarri) sembrano destinate al peggio dopo che i sardi si erano resi protagonisti di un avvio di 2022 davvero esaltante. Ma vediamo nel dettaglio, ruolo per ruolo, i migliori ed i peggiori della giornata.

PORTIERI – Audero con un grande intervento sventa il rigore di Criscito ed in un sol colpo decide il derby, salva la Samp e probabilmente condanna i “cugini”. Per lui, miglior portiere di giornata, un 9,5 di fantamedia (peccato per il mezzo punto perso per l’ammonizione). Notazione di merito anche per Skorupski, all’ennesima “porta inviolata” di stagione, che chiude la sua prestazione con un bel 7. Benissimo anche Maignan che con un intervento decisivo regala un altro pezzettino di scudetto al Milan. Addirittura sotto zero (-0,5) la fantamedia di Consigli, condannato dalla scialba prestazione di tutta la squadra; poco meglio Provedel (0,5) vittima di una sfortunata quanto rara autorete.

DIFENSORI – Exploit clamoroso di Bonucci che realizza addirittura una doppietta senza nemmeno beneficiare di un calcio piazzato. Il suo 14 lo impone come migliore nel ruolo in giornata. Alle sue spalle lo spezzino Hristov, alla sua prima rete stagionale (fm 11), e la coppia partenopea Koulibaly – Rahmani che si ferma, si fa per dire, 10. Giornata da dimenticare per Domenico Criscito che va oltre il suo pessimo 1,5, anche se il rigore per la verità non l’aveva calciato nemmeno malissimo… Male anche l’empolese Stojanovic (3 con espulsione) e Chiriches (4).

CENTROCAMPISTI – Grande prestazione e gol determinante per Perisic, anche lui protagonista di una stagione esaltante; per lui 10,5 di fantamedia al pari del laziale Milinkovic, del sampdoriano Sabiri e soprattutto del granata Ederson, che certifica con la sua rete la voglia di salvezza della Salernitana. Probabile che in estate molti club importanti a livello europeo si faranno vivi sul telefono di Sabatini. Male (4,5) Zakaria e Frattesi, penalizzati anche dal giallo. Verre si ferma al 5 “pareggiando” il rosso con il suo assist.

ATTACCANTI – Prepotentemente Belotti; il centravanti del Torino, lasciato inizialmente in panchina da Juric, stravolge la gara di Empoli con una tripletta che lo riporta per un giorno agli antichi splendori. Il “Gallo” ottiene così un lusinghiero 17,5 di fantamedia che lo pone al primo posto assoluto in questo turno di campionato. Subito dietro, con 14, c’è Mertens che insieme ad Osimhen (11,5) fa polpette del malcapitato Sassuolo. Citazione d’obbligo anche per Caprari che corona con un gol l’ennesima prestazione sopra le righe (fm. 10,5). Affollamento esagerato dietro la lavagna con molti calciatori che non vanno oltre il 5 in fantapagella; tra questi segnaliamo gli atalantini Zapata e Boga e Pavoletti, simbolo della crisi cagliaritana.