Calciomercato Atalanta: nelle prossime settimane si deciderà il futuro del giocatore

A fine campionato, in base anche al piazzamento che la squadra raggiungerà, l’Atalanta deciderà del futuro di Luis Muriel. Il numero 9 colombiano non ha avuto un rendimento come quello dell’anno scorso e anzi quest’anno è stato parecchio altalenante.

Secondo tuttomercatoweb, a fine stagione il club nerazzurro si siederà a tavolino con l’entourage del giocatore e verrà presa una decisione. Sul colombiano sembra esserci un forte interesse della Roma, l’Atalanta chiede almeno 20 milioni di euro.