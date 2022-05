Calciomercato Inter: il giocatore ha detto si, sarà dei nerazzurri

Paulo Dybala sembra essersi promesso all’Inter per la prossima stagione, il giocatore si legherà ai nerazzurri con un quadriennale.

La telenovela che riguarda Paulo Dybala e in quale squadra giocherà il prossimo anno sembra essere già finita, ancor prima di cominciare. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il numero 10 della Juventus sembra aver trovato un accordo con l’Inter e con Beppe Marotta che lo corteggiava da tempo.

La Joya dovrebbe andare a percepire un ingaggio come gli altri top che i nerazzurri hanno in rosa, da Brozovic a Lautaro, e Perisic, cioè 6 milioni di euro più bonus per 4 anni. Dybala sembra ormai essersi promesso a Marotta, tra i due c’è un grande rapporto, tanto che ha rifiutato anche un’offerta del Borussia Dortmund.