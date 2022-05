Calciomercato Lazio: per il prossimo anno si punta su tre giovani

Mercoledì c’è stato un summit tra Lotito e Sarri per parlare del mercato della Lazio in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nella giornata di mercoledì ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’attuale tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri. Sul tavolo non ci sarebbe stato il fantomatico rinnovo del contratto, ma i due avrebbero parlato del mercato della Lazio per il prossimo anno. Questo dovrebbe confermare che Sarri siederà sulla panchina dei biancocelesti anche anno prossimo.

I giocatori individuati per rinforzare la rosa sarebbero Fabiano Parisi dell’Empoli come terzino sinistro, ruolo scoperto in questo momento scoperto e Casale del Verona per rinforzare la difesa vista la partenza di Acerbi. Un altro nome emerso in queste ore sarebbe quello di uno di questi è Florian Grillitsch, dell’Hoffenheim, 26enne centrocampista centrale.