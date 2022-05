Calciomercato Napoli: a fine stagione si deciderà il futuro del giocatore

Lo stesso presidente Aurelio De Laurentis ha dichiarato che l’eventuale rinnovo del calciatore verrà discusso a fine anno.

Il futuro di Dreis Mertens si deciderà a fine anno. A dichiararlo è stato lo stesso presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentis mentre lasciava l’ITIS Giordani di Caserta, con un lapidario “a fine anno decideremo”. Tutto ancora in bilico dunque.

Mertens vorrebbe restare a Napoli, lui ama la città e la città ama lui. Anche la sua famiglia si trova benissimo all’ombra del Vesuvio. De Laurentis però ancora non sembra convinto di rinnovare il contratto del 14 belga, nonostante abbia deciso di ridursi l’ingaggio. In Italia nel caso Mertens dovesse alla fine non rinnovare col Napoli ci sarebbero le due milanesi Milan e Inter pronte.