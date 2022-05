Calciomercato Napoli: assalto del Barcellona a un big partenopeo

Il Barcellona starebbe pensando di tentare l’affondo per il forte giocatore del Napoli durante la prossima sessione del mercato estivo.

Secondo quanto riporta calciomercato.com il Barcellona starebbe studiando un’offerta da presentare al Napoli per portare in Spagna la prossima stagione il forte centrale senegalese Kalidou Koulibaly. Il centrale in maglia numero 26 del club azzurro ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ci sarebbe al momento l’ipotesi di un rinnovo.

I blaugrana sarebbero pronto ad offrire a De Laurentis 40 milioni di euro pe accaparrarsi il centrale e inoltre avrebbe accettato le richieste contrattuali del giocatore. Per settimana prossima è atteso in Italia l’agente di Koulibaly Ramadani che dovrebbe incontrare la dirigenza napoletana per decidere il futuro del giocatore.