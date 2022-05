Clamoroso! Nuova offerta pervenuta ad Elliott per l’acquisto del Milan

La notizia è stata lanciata in Inghilterra e ha ricevuto subito dei riscontri: Elliott avrebbe ricevuto un’offerta da un gruppo americano per l’acquisto del Milan.

La notizia ha del clamoroso e arriva da Sky Uk: il gruppo americano RedBird avrebbe avanzato un’offerta al gruppo Elliott per l’acquisto del Milan di 1 miliardo di euro. La notizia poi ha trovato vari riscontri ed è stata confermata anche dall’agenzia Reuters e dal Financial Times L’esclusività della trattativa tra Elliott e il fondo del Bahrain è finita a fine aprile e quindi altri acquirenti sono autorizzati a presentare delle offerte per il Milan.

Il gruppo RedBird sono i proprietari del Liverpool, del Tolosa in Ligue One e della squadra di baseballBoston Red Sox in MLB. L’inserimento degli americani sembra comunque difficile visto lo stato molto avanzato della trattativa tra Elliott e gli arabi di Investcorp.