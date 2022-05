Comincia il Giro d’Italia, la prima tappa partirà dall’Ungheria

Scatta oggi l’edizione numero 105 del Giro d’Italia, la prima tappa si correrà in Ungheria: subito spettacolo con l’arrivo in leggera salita

Partirà dall’Ungheria la 105esima edizione del Giro d’Italia. Il via della prima tappa di 195 km della corsa rosa sarà da Budapest con arrivo a Visegard è fissato alle 12.40. Sarà una tappa subito molto adrenalinica con gli ultimi 5600 metri che saranno in salita: i primi 2 km al 2,6% medio, poi gli ultimi 3 sono al 5,1% medio, con punte dell’8%. L’arrivo è in cima al Castello di Visegrad.

Arrivo adatto quindi da classica del ciclismo e adatto per gli scattisti come Van der Poel che è il favorito numero 1. Poi abbiamo lo spagnolo Valverde e anche Vincenzo Nibali vorrà giocarsi le sue carte. Gli altri italiani che potrebbero essere i protagonisti sono Nizzolo, Ulissi, Albanese, Ballerini.