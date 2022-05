Conference League, verso la finale. Come acquistare i biglietti di Roma-Feyenoord

La Roma vola a Tirana, Mourinho è riuscito dopo 31 anni dall’ultima volta a riportare i giallorossi a disputare una finale europea. A Tirana sede della finale di Conference League, atteso il pubblico delle grandi occasioni, anche se i costi si preannunciano proibitivi. Prezzi subito alle stelle per i voli, impegnativa la trasferta in traghetto, per un costo approssimativo intorno agli 800€.

I costi del volo Roma-Tirana

Partendo dall’aereoporto di Fiumicino il giorno 25 data della finale si dovranno spendere circa 300 euro, salvo qualche offerta last minute. Si spende qualcosa in meno arrivando il giorno prima della finale. Per andata e ritorno la cifra varia dai 500-600 euro di base. Un’alternativa per i tifosi è rappresentata dal traghetto Bari-Durazzo con partenza il 24 maggio e arrivo il 25 senza auto e senza cabina, per un totale di 10 ore di viaggio (a cui va aggiunto l’arrivo in Puglia e il trasferimento a Tirana). Il costo è di circa 80 euro, escluso il treno per raggiungere Bari dalla capitale.

Il costo dei biglietti

La Uefa intanto ha messo dei paletti per il costo dei biglietti che non devono superare i 180 euro. Quindi per sedere all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord per la finale di Conference League probabilmente bisognerà spendre fra i 50 e i 160 euro. Una trasferta dai costi proibitivi, non meno di 800 tra viaggio e biglietto della partita, una festa per pochi.