Fantacalcio, i consigli per la trentaseiesima giornata

Al via la 36a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Inter-Empoli

S.Inzaghi ritrova Calhanoglu dopo la squalifica e dovrebbe far rifiatare Dzeko in vista della Coppa Italia, con Correa partner offensivo di Martinez. Ancora out Bastoni, al suo posto ci sarà D’Ambrosio.

Fiamozzi sostituirà lo squalificato Stojanovic, in attacco potrebbe spuntarla Cutrone su Di Francesco, intoccabile l’ex Pinamonti. Asllani in regia e Bajrami sulla trequarti, ancora panchina per Henderson.

Consigliati: Dumfries, Handanovic, Martinez

Sconsigliati: Bajrami, Pinamonti, Vicario

Scommessa: D’Ambrosio

Squalificati: Stojanovic, Verre

Genoa-Juventus

Blessin potrebbe cambiare qualcosa dopo la pesante sconfitta nel derby di sabato scorso. Destro centravanti con Portanova ed Ekuban esterni e Melegoni favorito come trequartista. Frendrup in vantaggio su Hefti come terzino destro.

Allegri potrebbe fare turnover in vista della finale di Coppa Italia, e dunque in mediana spazio al giovane Miretti con Arthur al suo fianco. Kean e Bernardeschi a completare il tridente con Dybala, in difesa De Sciglio e Cuadrado saranno i terzini.

Consigliati: Dybala, Sczeszny, Sirigu

Sconsigliati: Arthur, Badelj, Ekuban

Scommessa: Portanova

Squalificati: nessuno

Torino-Napoli

Belotti titolare al posto dell’infortunato Sanabria, in mediana ci saranno Ricci e Mandragora, mentre Buongiorno ed Izzo giocheranno in difesa ai lati di Bremer. Pobega in panchina.

Anguissa e Ruiz in mezzo al campo, Di Lorenzo sta meglio e si riprende il suo posto da terzino destro. Conferma per Mertens da trequartista.

Consigliati: Bremer, Koulibaly, Mertens

Sconsigliati: Belotti, Insigne, Osimehn

Scommessa: Ruiz

Squalificati: Lukic

Sassuolo-Udinese

Dionisi spera di recuperare Traorè, se non dovesse farcela pronto Djuricic. Kyriakopoulos rientra dalla squalifica ed è in ballottaggio con Rogerio, favorito il greco.

Success indisponibile, difficile che recuperi Beto, si va verso la coppia obbligata Pussetto-Deulofeu. Rientra Makengo dopo la squalifica, probabile che Pereyra gli lasci il posto.

Consigliati: Berardi, Deulofeu, Scamacca

Sconsigliati: Arslan, Muldur, Nuytinck

Scommessa: Udogie

Squalificati: nessuno

Lazio-Sampdoria

Sempre out Pedro, conferma obbligata per Zaccagni nel tridente. In regia ancora Leiva e non Cataldi, Patric e non Luiz Felipe come centrale a fianco ad Acerbi.

Giampaolo ritrova Rincon ma perde Sensi, confermato il 4141 con Caputo unica punta.

Consigliati: Acerbi, Immobile, Milinkovic

Sconsigliati: Colley, Ferrari, Rincon

Scommessa: Candreva

Squalificati: nessuno

Spezia-Atalanta

Tra i liguri rientra Erlic ma non ci sarà lo squalificato Provedel, tra i palo dunque torna Zoet. Bastoni in panchina, conferma da titolare per Agudelo. Il centravanti sarà Manaj.

Pasalic torna titolare, in difesa rientra Djimsiti con Scalvini a fargli posto. In attacco sempre il tandem colombiano Muriel-Zapata

Consigliati: Manaj, Muriel, Zapata

Sconsigliati: De Roon, Erlic, Reca

Scommessa: Pasalic

Squalificati: Provedel

Venezia-Bologna

Lagunari ad un passo dalla retrocessione matematica in B. Soncin non avrà lo squalificato Ampadu e lo sostituirà con Cuisance. Busio torna titolare in mediana, Peretz scivola in panchina dopo la brutta prova di Salerno.

Mihajlovic torna in panchina e recupera Theate, in avanti possibile che Barrow sia preferito ad Orsolini.

Consigliati: Arnautovic, Henry, Hickey

Sconsigliati: Caldara, Mateju, Schouten

Scommessa: Svanberg

Squalificati: Ampadu

Salernitana-Cagliari

Sepe è in forte dubbio dopo il problema avuto contro il Venezia, se non dovesse farcela pronto Belec. In avanti di nuovo la coppia Bonazzoli-Djuric, con Verdi inizialmente in panchina. Sulla sinistra Ruggeri favorito su Zortea.

Esordio per il tecnico Agostini che si gioca tutto in questa sfida salvezza a Salerno. In avanti Joao Pedro e Pavoletti, con Keita pronto a subentrare, mentre a centrocampo rientrano dall’inizio Rog e Nandez.

Consigliati: Djuric, Joao Pedro, Verdi

Sconsigliati: Altare, Grassi, Mazzocchi

Scommessa: Keita

Squalificati: nessuno

Verona-Milan

Tudor non farà rivoluzioni e manderà in campo la formazione tipo per cercare l’impresa contro la capolista. Ilic e Tameze in mediana, il solito tridente in avanti.

Bennacer pienamente recuperato e pronto a riprendersi il posto in mediana al fianco di Tonali, con Kessie trequartista e Diaz in panchina. Messias nuovamente preferito a Saelemaekers sulla destra.

Consigliati: Barak, Giroud, Leao

Sconsigliati: Faraoni, Gunter, Messias

Scommessa: Caprari

Squalificati: nessuno

Fiorentina-Roma

Torreira e Bonaventura tornano titolari, sulla sinistra Sottil favorito su Saponara. Niente da fare per Odriozola, il terzino destro sarà ancora Venuti.

Mourinho potrebbe operare qualche cambio dopo la vittoria in semifinale di Conference. Abraham e Zaniolo confermati in attacco, in mediana potrebbe rivedersi Veretout dall’inizio con Oliveira in panchina. Kumbulla potrebbe far rifiatare Ibanez in difesa.

Consigliati: Abraham, Bonaventura, Smalling

Sconsigliati: Cabral, Venuti, Veretout

Scommessa: Zalewski

Squalificati: nessuno