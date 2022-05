Genoa Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Comincia il rush finale anche per Genoa e Juventus. I bianconeri arrivano alla penultima trasferta stagionale con l’obiettivo del quarto posto in tasca e al sicuro. La squadra di Allegri potrà ora concentrarsi interamente sulla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo contro l’Inter. Il Genoa, invece, deve provare l’ultimo assalto alla salvezza: in programma c’è infatti lo scontro diretto tra Cagliari e Salernitana in cui una delle due (o entrambe) perderanno necessariamente dei punti per strada.

Genoa Juventus, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean

Genoa Juventus, i precedenti

In 54 precedenti a Genova, ci sono state 19 vittorie del Grifone, 11 pareggi e 24 vittorie della Juventus. Lo scorso anno la gara terminò sul risultato di 3-1 per i bianconeri che passarono grazie alle reti di Dybala e Ronaldo (doppietta). Una gara che invece i tifosi del Genoa difficilmente dimenticheranno è la vittoria della stagione 16/17 quando il Grifone vinse per 3-1 segnando 3 reti nella prima mezz’ora con Simeone (doppietta) e l’autorete di Alex Sandro. Per la Juventus arrivò a tempo praticamente scaduto il gol della bandiera con Pjanic.

Genoa Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).