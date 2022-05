Inter Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si entra nel rush finale di serie A. Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia negli ultimi 3 incontri che mancano loro. La giornata si aprirà con la sfida dei nerazzurri contro l’Empoli di Andreazzoli. Dopo aver vinto contro l’Udinese, tenendo testa ai 3 punti del Milan contro la Fiorentina, la squadra di Inzaghi si è ripresa dopo l’inaspettata sconfitta contro il Bologna. Di contro c’è un Empoli che ha vinto soltanto una volta nel girone di ritorno, ma è stata una vittoria pesante, contro il Napoli.

Inter Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti

Inter Empoli, i precedenti

In 13 scontri a San Siro, l’Inter ha vinto 12 volte, mentre l’Empoli ha registrato soltanto un successo. Questo risale alla stagione 03/04 quando i toscani prevalsero di misura grazie alla rete di Tommaso Rocchi. Da lì in poi c’è stato un monologo interista. L’ultimo incontro risale all’annata 18/19 quando Inter ed Empoli si incrociarono all’ultima giornata. I nerazzurri vinsero per 2-1 grazie alle reti di Keita e Nainggolan qualificandosi in Champions e costringendo gli azzurri alla retrocessione in serie B.

Inter Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN.