Juventus, Chiellini parla del suo futuro: le ultime

Il capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro, sia da calciatore che sa dirigente di club.

Intervistato dal quotidiano torinese La Stampa il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro sia nel mondo del calcio giocato che dietro una scrivania d’ufficio da dirigiente, quando deciderà di smettere. Queste le sue parole:

“Finché sei calciatore, sei focalizzato solo su quello. E io fino ad oggi nella mia testa sono sempre stato calciatore al 100%, quando fai questo lavoro non può che essere così. Di certo in futuro mi piacerebbe avere un percorso dirigenziale, in cui valorizzare il bagaglio di esperienza che ho maturato in questi anni e metterlo a disposizione in un contesto nuovo”.