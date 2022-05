Mbappé sarebbe ad un passo dal rinnovo col PSG, che cifre!

Kylian Mbappé sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Paris Saint Germain, la notizia è arrivata dalla Francia e le cifre del rinnovo sarebbero da capogiro.

Secondo il quotidiano francese Le Parisien Kylian Mbappé sarebbe ad un passo dalla firma del rinnovo del contratto con il Paris Saint Germain. Il classe 1998 avrebbe raggiunto l’accordo con i parigini sul rinnovo del contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Le cifre del rinnovo del gioiello francese con il PSG sono veramente da capogiro: il presidente e l’Emiro del Qatar a Doha per convincere Mbappé a restare sono da capogiro. Contratto di 2 anni più 1 di opzione, con stipendio da 50 milioni di euro come parte fissa e In aggiunta anche un “premio fedeltà” da 100 milioni di euro da spalmare sulla durata del nuovo contratto, con il totale di 250 milioni di euro sul piatto.