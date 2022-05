Mercato Milan: due giocatori ai saluti al termine della stagione

I due giocatori non hanno convinti la dirigenza del Milan e al termine della stagione verranno ceduti.

Sono in corso grandi manovre negli uffici del Milan in via Aldo Rossi a Milano per allestire la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riporta calciomercato.com una mini rivoluzione verrà attuata sulla fascia destra. Messias e Castilejo infatti verranno ceduti: il primo non verrà riscattato e tornerà al Crotone; il secondo ha molti estimatori in Liga come il Valencia.

Per quel ruolo gli obiettivi maggiori sono Berardi e Asensio. Per il primo il Sassuolo chiede 30-35 milioni di euro, per il secondo il discorso con il Real Madrid è rimandato a fine stagione anche se i 0 minuti giocati dallo spagnolo contro il Manchester City in semifinale lascia ben sperare.