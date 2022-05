Roma: regalo per i tifosi che erano a Bodo, garantito un biglietto per la finale

La società giallorossa ha deciso di regalare ai 166 tifosi che erano a Bodo di regalare un biglietto ciascuno per la finale di Conference League contro il Feyenord.

La Roma battendo il Leicester 1-0 si è aggiudicata la finale di Conference League il prossimo 25 maggio a Tirana, in Albania contro il Feyenord. Per quanto riguarda i biglietti della finale la società giallorossa ha deciso di fare un regalo ai 166 tifosi che erano presenti in Norvegia a Bodo ad ottobre quando i capitolini persero per 6-1, regalando un biglietto ciascuno per la finale.

Infatti la capienza dello stadio di Tirana è piuttosto limitata per questo la Roma ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso. Chi avrà la fortuna di vincere il concorso riceverà un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto.