Fabio Caressa sbarca su YouTube: ecco come sarà il calcio tra 10 anni

Il calcio è uno sport in continua evoluzione, che si adatta ai cambiamenti del tempo, della delle tecnologie, delle società e dello sviluppo. Cosa sarà il calcio tra 10 anni e come si evolverà il settore sportivo per andare incontro alle tendenze ed esigenze di stakeholder e mercati? Questo e molto altro nel nuovo format YouTube di Fabio Caressa, dal titolo CALCIO 2032, in onda sul web a partire da mercoledì 4 maggio (Giornata Mondiale del Calcio). «Il calcio cerca di adattarsi alla modernità, sono in corso profondi cambiamenti che potrebbero cambiarne struttura e fondamenti. Con Calcio 2032 cerchiamo di comprendere quali possano essere i nuovi orizzonti, dalle crypto valute al regolamento – ha fatto sapere Fabio Caressa riguardo al nuovo format prodotto da Realize Networks – Come potrebbe cambiare lo sport che amiamo? Cerchiamo di capire tutti insieme quali possano essere le nuove strade da seguire per rendere più divertente e più vicino ai tifosi lo sport più amato al mondo». Ben quattro tematiche per quattro interessanti puntate in cui ogni mercoledì Caressa cercherà di raccontare ai tifosi la sua visione del calcio nei prossimi 10 anni a livello regolamentare, di intrattenimento e dal punto di vista economico-finanziario. Nello specifico, ecco la suddivisione delle puntate:

Regole : come cambierà lo svolgimento delle partite? Le tecnologie e i nuovi metodi di analisi influiranno sulla regolamentazione del gioco?;

: come cambierà lo svolgimento delle partite? Le tecnologie e i nuovi metodi di analisi influiranno sulla regolamentazione del gioco?; Calcio e block chain : l’economia digitale avrà un ruolo nel mondo del calcio? Si realizzerà lo scenario che per ora sembra utopico di ricompensare i giocatori con le crypto valute o i bitcoin?;

: l’economia digitale avrà un ruolo nel mondo del calcio? Si realizzerà lo scenario che per ora sembra utopico di ricompensare i giocatori con le crypto valute o i bitcoin?; Metaverso : questi “universi virtuali” rivoluzioneranno l’interazione con i tifosi? Come cambierà il modo di vedere e vivere il calcio tra le star del pallone e il proprio pubblico?;

: questi “universi virtuali” rivoluzioneranno l’interazione con i tifosi? Come cambierà il modo di vedere e vivere il calcio tra le star del pallone e il proprio pubblico?; Superlega: l’organizzazione degli eventi calcistici verrà rivoluzionata? Si creeranno nuovi tornei con nuove regole o quelli già esistenti subiranno delle modifiche?

Nato a Roma nel 1967 il giornalista Fabio Caressa è stato protagonista inizialmente di Telepiù e poi di Sky dal 2003; ha raccontato insieme all’amico Beppe Bergomi i più celebri eventi calcistici italiani e mondiali degli ultimi vent’anni, tra cui i Mondiali del 2006 ed EURO 2020. Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Ora ad attenderlo la nuova avventura YouTube con CALCIO 2032.