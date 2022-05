Lazio Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il sabato sera della terz’ultima giornata di serie A sarà occupato dalla sfida tra Lazio e Sampdoria. La vittoria nel derby di settimana scorsa, con il rigore parato da Audero nel finale di partita, ha fatto tornare il sereno in casa blucerchiata. La Samp non può però permettersi distrazioni e vuole subito assicurarsi la matematica permanenza nella categoria. Di fronte ci sarà una Lazio reduce da un successo pesante in casa dello Spezia, contraddistinto dalle polemiche per il gol in fuorigioco di Acerbi nel finale. I biancocelesti sono però in corsa per il quinto posto, valido per la qualificazione diretta all’Europa League e non vogliono mollare.

Lazio Sampdoria, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Vieira, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo

Lazio Sampdoria, i precedenti

In 55 scontri nella capitale, la Lazio ha vinto in 33 occasioni, la Sampdoria in 8 e ci sono stati 14 pareggi. I blucerchiati non strappano i 3 punti dall’Olimpico dalla stagione 04/05 quando vinsero 2-1 con le reti di Kutuzov e Flachi, mentre per la Lazio segnò Rocchi. Negli ultimi anni sono arrivate diverse goleade biancocelesti come quella della stagione 16/17 quando la gara finì 7-3 o come quella della stagione 19/20 quando i capitolini si imposero per 5-1.

Lazio Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).