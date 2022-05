Torino Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Allo stadio “Grande Torino” prenderà l’avvio il sabato della terz’ultima giornata di serie A. Torino e Napoli si affronteranno in una gara nella quale non hanno molto da chiedere al campionato. I partenopei devono difendersi dall’assalto della Juventus, quarta, che si trova a solo un punto di distanza. Mertens è pronto e Lozano verrà confermato sulla destra con Osimhen e Insigne a completare il reparto avanzato. Nel Torino ci sarà Belotti in avanti, reduce dalla tripletta di Empoli e pronto a guidare i granata verso un successo.

Torino Napoli, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

Torino Napoli, i precedenti

In 67 precedenti in casa del Torino, i granata hanno vinto in 24 occasioni, con 24 pareggi e 19 vittorie del Napoli. Negli ultimi 9 anni, però, i padroni di casa sono arrivati al successo in una sola occasione: nella stagione 14/15 quando fu decisivo un colpo di testa di Kamil Glik. Per il resto è stato un monologo azzurro con il 5-0 della stagione 16/17 come momento più alto: in quell’occasione andarono a segno Mertens, Insigne, Zielinski e Callejon (doppietta).

Torino Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.