Calciomercato Juventus, Cherubini punta il centrocampista: arriva dalla Premier League

In un campionato dove la Juventus non ha più nulla da chiedere e aspettando la finale di Coppa Italia di mercoledì dove la squadra di Allegri affronterà l’Inter allo stadio Olimpico, la dirigenza bianconera, presieduta da Cherubini e Nedved sta lavorando alla prossima stagione, quando arriveranno 4-5 rinforzi in grado di rinforzare pesantemente la rosa di Allegri.

Il tecnico toscano ha chiesto infatti due rinforzi in difesa, due centrocampisti e un attaccante visto anche l’addio certo di Dybala. Le maggiori priorità però il tecnico le ha a centrocampo visto che può contare solamente su Zakaria e Locatelli, considerato che Ramsey e Rabiot finiranno sul mercato con la Juventus che non ha mai avuto quest’anno un regista a centrocampo vero e proprio. Ed ecco che potrebbe arrivare quindi, secondo quanto riportato dal Daily Star, Nemanja Matic del Manchester United. Il centrocampista ex Chelsea ha un contratto fino al 2023 con il club inglese, anche se con l’arrivo del nuovo allenatore ten Hag il giocatore slovacco potrebbe rescindere anticipatamente la stagione e arrivare a Torino, anche se il club bianconero dovrà fare i conti con la Roma di Mourinho, che è da tempo sul calciatore.