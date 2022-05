Calciomercato Milan, doppio scambio da urlo con il Psg: tutti i dettagli

Aspettando uno scudetto che è ancora tutto da vincere, visto l’avvincente duello con l’Inter, Maldini e Massara stanno già pensando a come rinforzare la rosa nella prossima estate visto che in un modo o nell’altro il prossimo anno sarà l’anno della consacrazione per la squadra di Pioli. E proprio la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su 3-4 calciatori che potrebbero essere utili all’allenatore emiliano e che potrebbero alzare il livello della rosa.

Anche la prossima sessione di mercato sarà fatta di prestiti e scambi visti i pochi milioni a disposizione, e proprio con il PSG dell’ ex ds Leonardo potrebbe profilarsi un vero e proprio scambio di mercato. Sul piatto ci sono i nomi di Icardi e Paredes, che farebbero molto comodo a Pioli anche se questo vorrebbe dire rinunciare a Sandro Tonali, centrocampista che nonostante la grande crescita potrebbe essere sacrificato proprio per arrivare ai due calciatori. Il Milan al momento sembra intenzionato a rifiutare l’offerta vista l’importanza del calciatore anche se nelle prossime settimane il mercato del Milan potrebbe letteralmente cambiare considerato che Maldini ha messo sulla sua lista calciatori come Asensio, Zaniolo e Raspadori.