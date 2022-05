Hellas Verona Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Altro giro, altra corsa. Dopo aver vinto contro la Fiorentina, il Milan deve continuare a testa bassa nella sua folle corsa verso lo scudetto. Mancano solo 3 partite e i rossoneri hanno il destino nelle loro mani. Non sarà semplice rispondere alla vittoria dell‘Inter in rimonta contro l’Empoli. L’Hellas rimane un avversario ostico e che, nonostante non abbia più nulla da chiedere al campionato, non si tirerà indietro, come fatto la settimana scorsa contro il Cagliari.

Hellas Verona Milan, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud

Hellas Verona Milan, i precedenti

In 29 scontri al Bentegodi, il Verona ha vinto in 10 occasioni, con 8 pareggi e 11 vittorie del Milan. Lo scorso anno il Milan vinse per 2-0, in piena emergenza, con due gol arrivati da due goleador inaspettati: Krunic e Dalot. L’ultima vittoria scaligera risale invece alla stagione 17/18 quando l’Hellas si impose per 3-0 grazie alle marcature di Caracciolo, Kean e Bessa.

Hellas Verona Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN