Inter, buone notizie per Inzaghi: c’è un rientro importante

In attesa della sfida di mercoledì che sarà decisiva per l’Inter in un modo o nell’altro, in casa nerazzurra filtra positività per il recupero di Bastoni per la gara appunto dell’Olimpico. Il difensore, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi non si è allenato in gruppo, cosa che potrebbe fare domani a due giorni dalla sfida.

Oggi, infatti, la squadra ha lavorato in maniera intensa, cosa che quindi non avrebbe potuto fare il difensore ex Parma. Restano comunque buone chance di avere il difensore contro la Juve per la delicata sfida di Coppa Italia. In caso di mancato recupero è pronto uno tra Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio. Per quanto riguardo centrocampo e attacco tutto confermato per la squadra nerazzurra che si affida ancora una volta a Lautaro Martinez e Dzeko, che cerca il 22 gol stagionale.