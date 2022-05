Juventus-Inter, verso la finale | Le probabili formazioni

Juventus e Inter si preparano per la finale dell’Olimpico, mercoledi a Roma si assegna la Coppa Italia. Bianconeri e nerazzurri arrivano al match con la voglia di alzare al cielo un trofeo, i bianconeri per riscattare una stagione deludente ed evitare lo ‘zero tituli’, i nerazzurri per assicurarsi un altro titolo dopo la Supercoppa e tenere alto il morale in vista del finale di stagione che vede la formazione di Inzaghi in lotta anche per lo scudetto. Una sfida tutta da vivere, chi la spunterà?

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Zakaria, Danilo, Cuadrado; Vlahovic, Dybala. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.