Mercato Inter, ecco la chiave per arrivare a Scamacca: la proposta di Marotta

Marotta è pronto ad accontentare Inzaghi sul mercato, visto che il tecnico nerazzurro ha chiesto 4 acquisti pesanti che permetteranno all’Inter di primeggiare sia in campionato ma soprattutto in Champions League visto che la squadra di Inzaghi ha già dimostrato contro il Liverpool di saperci stare nella massima competizione europea.

E aspettando Bremer e Paredes, due obiettivi che sono in casa nerazzurra molto caldi, chi potrebbe arrivare ad Appiano Gentile è Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che l’Inter vorrebbe insieme a Frattesi per un’operazione complessiva vicina ai 60 milioni di euro ma che potrebbe essere alleggerita con la carta Pinamonti, attaccante dell’Empoli che venerdì si è reso protagonista a San Siro con il gol che ha aperto le marcature e che piace anche al ds Carnevali, che lo vorrebbe proprio per dimenticare la partenza del centravanti romano.