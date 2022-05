Mercato Juventus, nuova idea per l’attacco: sgarbo all’Inter

Viste le ultime prestazioni di Kean, il ds Cherubini vuole consegnare un attacco nuovo di zecca ad Allegri per la prossima stagione. L’attaccante ex Psg e Everton ha deluso le aspettative, visto che il calciatore era arrivato negli ultimi giorni per non far rimpiangere la partenza di Cristiano Ronaldo e sarà messo sul mercato considerato che può portare denaro utile per le casse bianconere.

Chi non verrà toccato nel reparto offensivo è Vlahovic, il calciatore ex Fiorentina ha realizzato 6 reti fino ad ora e potrebbe fare ancora meglio la prossima stagione visto che c’è da migliorare l’intesa con Morata. Cherubini sta lavorando in queste ore all’alternativa del calciatore serbo considerate le due partenze di Kean e Dybala, che probabilmente andrà all’Inter dell’ex Marotta.

Ed ecco che allora che per sostituire il calciatore classe 2000 della Nazionale di Roberto Mancini, Cherubini sta pensando a Hugo Ekitike, giovane talento del Reims che sta facendo le fortune del club francese. La società bianconera deve fare molta attenzione a Manchester United, Bayern Monaco ma soprattutto Inter, che è alla ricerca di un vice Dzeko e che è pronta a spendere una cifra vicina ai 40 milioni di euro qualora partisse Lautaro Martinez.