Mercato Roma, Tiago Pinto a caccia di un centrocampista: che sfida a due club di A

Dopo la finale di Coppa Italia, Tiago Pinto si concentrerà sul mercato visto che Mourinho per la prossima stagione ha chiesto due centrocampisti, un regista che sia in grado prendere il mano il reparto e una mezz’ala che possa fare anche il vice di Pellegrini.

Sono tanti i nomi che piacciono in casa giallorossa, da Xeka e Matic passando per il ritorno di Paredes fino ad arrivare ad Asllani, centrocampista dell’Empoli. Il giocatore, che ha segnato nella partita partita a San Siro contro l’Inter, piace molto a Trigoria con la Roma che però stare attenta visto che il calciatore classe 2002 interessa proprio alla squadra nerazzurra di Inzaghi che è alla ricerca di un vice Brozovic, ma anche al Napoli con Spalletti che lo considera perfetto per il suo 4-2-3-1.