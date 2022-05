Mercato Roma, Tiago Pinto pronto ad accontentare Mourinho: duello di mercato con l’Inter

Aspettando la finale del 25 maggio a Tirana, Tiago Pinto è a lavoro per rinforzare la rosa di Mourinho in vista del prossimo anno. L’allenatore portoghese si aspetta 4 rinforzi, a cominciare dal centrocampo, ruolo fondamentale visto che a oggi c’è solo Cristante e considerato che partiranno Sergio Oliveira(in bilico), Veretout, Diawara e Darboe.

Per il centrocampo del prossimo anno, secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna che sta facendo benissimo nella squadra di Mihajlovic. Il club emiliano chiede però 12-15 milioni per il centrocampista, cifra abbordabile per le casse giallorosse anche se bisognerà aspettare visto che il club di Saputo cambierà ds nel giro di poco tempo(con Sartori in vantaggio).