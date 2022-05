Premio Renato Cesarini 2022: tra i protagonisti Lotito e Balata

Tutto pronto per il Premio Renato Cesarini. Il 24 maggio la Città di Morrovalle (Mc), celebre in tutta Italia per i suoi splendidi borghi e monumenti, farà da cornice a questa prestigiosa manifestazione che da quest’anno, oltre a premiare il calciatore di Serie A autore del gol all’ultimo minuto di tutto il campionato 2021-2022, premierà anche il Calciatore di Serie B. Come da tradizione, saranno numerosi i Big del Mondo del Calcio e dello Sport che saranno presenti e premiati: tra questi il Presidente Lega Calcio Serie B Avv. Mauro Balata, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, Ariedo Braida, Evaristo Beccalossi, Attilio Tesser, il Direttore Generale Lube Volley Civitanova Beppe Cormio, il Capitano Osmany Juantorena, il Campione di Kick Boxing Michele Briamonte e altri personaggi che si sono distinti nell’ultima stagione nel mondo del Calcio e dello Sport in generale. Si parte alle ore 17 dalla splendida Location dell’Auditorium San Francesco di Morrovalle dove si terrà un Talk-Show presentato da Luigi Brecciaoli (Arancia Television) e condotto da Marco Lollobrigida (Rai) e Simona Rolandi (Rai). Come ogni anno giuria presieduta dal Rettore Unicam Claudio Pettinari, interventi di Guido Vaciago (Direttore Tuttosport), Piercarlo Presutti (Caporedattore Ansa Sport), Sandro Sabatini (Mediaset Sport), Luca Marchetti (Sky Sport), Massimiliano Nebuloni (Sky Sport) e il giornalista Daniele Bartocci (Professionista dell’Anno Le Fonti). La serata proseguirà con la Cena di Gala alle ore 20,30 presso ‘’Villa San Nicolino’’ di Morrovalle, durante la quale i Vincitori riceveranno il Premio (la storica ed apprezzata Scultura appositamente creata per l’Evento). Saranno assegnati riconoscimenti anche alle società di serie C, Modena, Sudtirol e Bari, promosse in Serie B e alle migliori trasmissioni sportive nazionali dell’anno: tra queste La Domenica Sportiva condotta da Jacopo Volpi e Tiki Taka condotta da Piero Chiambretti. Tra i premiati Luigi Garlando, apprezzato Caporedattore della Gazzetta dello Sport. La serata, come ogni anno, sarà seguita da Arancia Television, Sky Sport e dai Media Nazionali, Stampa e TV. Da sottolineare l’impegno e la sensibilità Andrea Staffolani, Sindaco di Morrovalle, il quale ha fortemente voluto questa manifestazione in uno dei poli più importanti del Made in Italy delle calzature.