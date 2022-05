Roma-Feyenoord, in vendita i biglietti della finale

E’ caccia al biglietto, tutti sognano la finale di Tirana e assistere a Roma-Feyenoord. Acquistare ed assicurarsi un biglietto per assistere alla finalissima sembra impresa ardua, pochi i tagliandi disponibili e prezzi che si preannunciano proibitivi. Alle stelle anche le spese di viaggio, oltre 500€ per un volo Roma-Tirana, e un weenend in terra albanese che aggiungendo alloggio e spese alberghiere non sarà inferiore agli 800/1000 euro.

Biglietti in vendita martedi dalle ore 12.00

La vendita libera dell’Uefa inizierà martedi alle ore 12.00. Occorre registrarsi sul sito e poi, da martedì alle 12, sperare di riuscire ad acquistare un prezioso tagliando (media prezzo dagli 80 ai 125 euro). Si parla di circa 10mila biglietti messi in vendita per tutti gli appassionati di calcio, senza vie preferenziali per i tifosi delle due squadre finaliste.