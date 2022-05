Salernitana Cagliari, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La sfida ha il sapore di un dentro o fuori per Cagliari e Salernitana. Con un incredibile rimonta, frutto di 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate, i granata sono tornati in corsa per la salvezza e, per la prima volta dall’inizio dell’anno, sono fuori dalla zona rossa. Una vittoria in casa contro il Cagliari, porterebbe il vantaggio sulla terz’ultima in classifica a ben 4 punti. Di contro, i sardi devono vincere perché sentono mancare il terreno sotto i piedi: l’esonero di Mazzarri è ancora fresco, ma i rossoblu non hanno più molto tempo e devono subito fare risultato.

Salernitana Cagliari, le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro

Salernitana Cagliari, i precedenti

L’unico precedente in serie A all’Arechi di Salerno risale alla stagione 98/99 quando i sardi riuscirono a imporsi per 3-1 grazie alle reti di Macellari e Muzzi (doppietta). Anche l’ultima trasferta in Campania sorrise al Cagliari: nella stagione 15/16 le due squadre si incontrarono in serie B e i rossoblu vinsero con le reti di Giannetti e Tello.

Salernitana Cagliari, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN