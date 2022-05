Spezia Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al via la domenica della penultima giornata di serie A con la sfida in programma tra Spezia e Atalanta. Dopo la sconfitta in extremis contro la Lazio, che non ha mancato di scatenare polemiche, lo Spezia prova a raccogliere gli ultimi punti utili per assicurarsi la matematica salvezza. Di contro, l’Atalanta è all’inseguimento di un posto in Europa, ma dovrà sgomitare tra Lazio, Roma e Fiorentina (queste ultime due si scontreranno lunedì sera). Zapata è in dubbio, ma dovrebbe farcela: in questo caso si ricomporrebbe la coppia tutta colombiana con Muriel.

Spezia Atalanta, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel

Spezia Atalanta, i precedenti

C’è un solo precedente in serie A tra queste due squadre ed è quello dello scorso anno, quando la gara terminò con un pareggio senza reti. In questa stagione, invece, all’andata ci fu la vittoria dell’Atalanta per 5-2 con le reti di Pasalic (doppietta), Zapata, Muriel e Malinovski.

Spezia Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251 del satellite).