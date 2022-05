Calciomercato Inter: il futuro di Lautaro Martinez

Il leader dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rinnovato da poco il contratto ma a fronte di un’offerta monstre potrebbe essere ceduto.

Lautaro Martinez con la doppietta contro l’Empoli si è consacrato definitivamente come leader dell’Inter. Lautaro quest’anno ha segnato gol importanti e decisivi come quello in Supercoppa, contro il Liverpool che aveva riaperto momentaneamente la qualificazione e la doppietta contro l’Empoli che tiene l’Inter ancora in rosa per lo scudetto, solo per citarni alcuni.

Il problema per l’Inter è che anche quest’anno dovrà chiudere il bilancio 2021-22 andrà chiuso con un attivo dii 60-70 milioni e con un taglio del 10-15% degli stipendi. Morale se dovesse arrivare un’offerta indecente nessuno è incedibile. La società per il Corriere dello Sport vorrà trattenere a tutti i costi Brozovic, Skriniar e Barella, mentre i sacrificabili sarebbero proprio il Toro e Bastoni.