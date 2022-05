Calciomercato Inter: il punto su chi resta e chi parte nei nerazzurri

La società nerazzurra è pronta a fare una mini rivoluzione della rosa in vista della prossima stagione.

In attesa di scoprire come andrà a finire la lotta per lo scudetto e della finale di Coppa Italia, l’Inter sarebbe pronta ad effettuare una minirivoluzione nella sua rosa per la prossima stagione.

I sicuri partenti secondo calciomercato.com saranno Ranocchia, Vecino Kolarov e Caicedo che non verrà riscattato dal Genoa. Cordaz ancora è in attesa di comunicazione mentre Sono in bilico le posizioni di Handanovic e Perisic. I due giocatori incontreranno la dirigenza a fine anno per discutere di un eventuale rinnovo. La volontà di entrambe è di restare, ma nel caso non si trovasse un accordo i nerazzurri si sarebbero già cautelati con l’arrivo di Onana a luglio e di Gosens preso a Gennaio.

Anche Vidal e Sanchez sono sulla via di lasciare Milano. A pesare soprattutto gli ingaggi altissimi, sono i due più pagati della rosa con 7-7.5 milioni di euro a testa percepiti. Cedere i due servirebbe per poter inserire in rosa giocatori del calibro di Dybala.