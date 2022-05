Calciomercato Juventus: dall’Inghilterra sono sicuri che un Red Devil vestirà bianconero

Il giocatore rewcinderà con il Manchester United la prossima estate e dall’Inghilterra dicono che il giocatore abbia già un accordo con la Juventus.

Secondo il tabloid inglese Daily Star Nemanja Matic sarà un giocatore della Juventus per la stagione 2022/2023. Il giocatore dovrebbe rescindere il contratto con i Red Devils al termine di questa stagione per poter approdare in bianconero.

Matic con i Red Devils prende 7,3 milioni di euro all’anno, ma che alla Juventus non gli sarebbe garantito. Ecco che quindi i bianconeri darebbero al giocatore 11,6 milioni di euro una tantum a stagione.