Calciomercato Juventus: due i colpi sul mercato, un big e una promessa

La Juventus perderà Dybala e cercherà rinforzi in attacco per il 4-3-3 di Massimiliano Allegri.

La Juventus che verrà avrà al centro del progetto Dusan Vlahovic. Per questo la società è pronta ad allestire una squadra che possa ruotare al numero 9 serbo. Allegri per farlo rendere al massimo da gennaio, mese in cui è approdato in bianconero, sta cucendo per la vecchia signora un vestito che calzi a pennello per l’attaccante serbo.

La Juventus sta pensando quindi a due colpi sugli esterni. I sogni sono Di Maria e Zaniolo. Il primo sarebbe la priorità anche per il costo dell’operazione mentre il secondo sarebbe un’alternativa. Il terzo nome è quello di Giacomo Raspadori che potrebbe arrivare a prescindere dai primi due.