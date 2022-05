Calciomercato Juventus: spunta un nome nuovo per il centrocampo

Dalla Spagna arriva la notizia che la Juventus sarebbe intenzionata a rinforzare il centrocampo con un giovane della Premier League.

Secondo il quotidiano spagnolo As la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione il centrocampista classe 1993 dell’Arsenal Thomas Partey. Il giocatore è un uscita dai Gunners a causa dei troppi infortuni ma soprattutto per il rapporto non proprio idilliaco con il tecnico Arteta.

I londinesi lo valutano 35 milioni di euro, ed è possibile che la Juventus per abbassare la parte cash sarebbero disposti ad inserire nella trattativa il centrocampista brasiliano Arthur. Thomas passò dall’Atletico Madrid all’Arsenal per 50 milioni di euro.