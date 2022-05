Calciomercato Juventus, torna di moda la pista francese: Cherubini si muove

Continua la caccia al centrocampista per la Juventus di Allegri, che l’anno prossimo vuole rilanciarsi in campionato visto che il tecnico bianconero vuole tornare a giocarsi lo scudetto. L’allenatore bianconero dopo gli acquisti di Zakaria e Vlahovic e il prossimo arrivo di Gatti per la difesa ha chiesto stavolta un centrocampista in grado di prendere il mano il pallino del gioco visto che poi Ramsey, Rabiot e Arthur lasceranno il club bianconero.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Cherubini sarebbe tornato su Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia che lascerà il club francese a fine stagione e che piace a Inter, Roma, Manchester United e Aston Villa che sono pronti ad offrire ingaggi da capogiro soprattutto per quanto riguarda i Red Devils.