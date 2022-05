Calciomercato Lazio, Marotta mette gli occhi sul giocatore: pronta l’offerta a Lotito

Il futuro di Luis Alberto si deciderà quest’estate, complice anche un feeling con Sarri mai sbocciato che potrebbe portare il calciatore a lasciare la Lazio. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” in caso di maxi offerta il club biancoceleste potrebbe decidere di cedere il calciatore insieme ad Acerbi e non Milinkovic-Savic su cui ci sono diverse squadre in Italia ma soprattutto all’estero pronte a offrire una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

E proprio l’Inter potrebbe essere pronta a fare un’offerta per il calciatore visto che Inzaghi conosce benissimo lo spagnolo che considera il vice Calhanoglu. Il club di Lotito chiede una cifra vicina ai 25 milioni con l’Inter che sarebbe però pronta a inserire il cartellino di Pinamonti, che sta facendo benissimo all’Empoli e che piace molto a Sarri.