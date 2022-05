Calciomercato Milan, blitz di Maldini: c’è il si del centrocampista

Nonostante la prima posizione del Milan, il club di Pioli vuole continuare a stupire, soprattutto sul mercato dove il prossimo anno l’allenatore emiliano ha già fatto diverse richieste. E proprio dalla prossima sessione estiva potrebbero venire 3-4 investimenti pesanti, tra cui un centrocampista.

E proprio per questo ruolo in casa rossonera salgono le quotazioni di Riqui Puig, centrocampista del Barcellona che quest’anno sia per infortuni che per le scelte di Xavi sta trovando poco spazio e che sarebbe ben contento di lasciare la Spagna per un posto da titolare. Il giocatore ha un contratto con i blaugrana fino al 2023, anche se il club spagnolo potrebbe decidere di rescindere anticipatamente il contratto del centrocampista che secondo todofichajes.com andrà a completare il reparto del prossimo anno con Tonali, Bennacer e Pobega.