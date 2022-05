Calciomercato Milan: il nome per la trequarti potrebbe arrivare dalla Premier

Il giocatore potrebbe arrivare al Milan a parametro zero durante la prossima sessione di mercato estiva.

Se il calciomercato del Milan della prossima sessione estiva è indubbiamente legato ai fatti inerenti la nuova proprietà, è anche vero che i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per imbastire le trattative in vista della prossima stagione per non farsi trovare impreparati quando le vicende societarie verranno chiarite.

Dall’Inghilterra il tabloid inglese Telegraph riporta come il Milan stia seguendo molto da vicino il giocatore del Manchester United Jesse Lingard. L’inglese si libererà dai Red Devils a parametro zero a giugno e il Milan sarbbe sulle sue tracce.