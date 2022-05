Calciomercato Napoli, il punto sulle trattative in entrata e in uscita

Consolidato il terzo posto con la vittoria contro il Torino il Napoli ora è proiettato verso la prossima stagione con diversi movimenti di mercato in entrata e in uscita.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in entrata e in uscita del Napoli in vista della prossima stagione. Tra i portieri le recenti dichiarazioni di Ospina lasciano presagire che il portiere possa lasciare Castelvolturno a fine anno, da capire se resterà anche Meret come primo o secondo o se verrà rinnovato radicalmente il mercato portieri.

In difesa del futuro di Koulibaly e Rahmani, previsti a breve gli incontri con i loro agenti, per il primo sarebbe pronto l’assalto del Barcellona, piace Leo Ostigard, 22 anni, norvegese del Genoa di proprietà del Brighton. A sinistra si seguono Hickey del Bologna e Parisi dell’Empoli, anche se è stato preso Olivera del Getafe.

A centrocampo il candidato numero 1 a rinforzare la mediana azzurra è Matias Svanberg del Bologna. Il sacrificato dovrebbe essere Fabian Ruiz e anche Zielinski e Demme con delle ottime offerte potrebbero partire. Restano Anguissa, Lobotka ed Elmas. Piace Barak del Verona.

In attacco sicura la partenza di Insigne direzione Toronto, verrà sostituito da Khvicha Kvaratskhelia, trequartista di 21 anni. Il futuro di Mertens verrà deciso a fine stagione dall’incontro tra il belga e il presidente De Laurentis. Capitolo Osimhen: il nigeriano è reputato incedibile ma se dovesse pervenire un’offerta indecente i partenopei potrebbero lasciar partire il loro numero 9. Per sostituirlo i nomi sono quelli di Scamacca, Haller, Terrier, Hlozek, Belotti e Simeone.